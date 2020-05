Siracusa e la ripartenza nella Fase 2 a “Da Noi… A Ruota Libera” su Rai 1. VD

Siracusa e la ripartenza nella Fase dell'emergenza coronvirus tra gli argomenti della puntata di oggi di “Da Noi… A Ruota Libera”.

La trasmissione in onda su Rai 1, condotta da Francesca Fialdini, oggi ha previsto un collegamento da piazza Duomo con il sindaco Francesco Italia.

Il primo cittadino ha raccontato come la città stia cercando di ripartire con determinazione e coraggio e la raccontato della rassegna che dal 10 luglio si terrà al Teatro greco al posto delle rappresentazioni classiche. La conduttrice ha poi sollecitato Italia sulla telefonata ricevuta da Papa Francesco, accolta come una vera e propria iniezione d fiducia e di speranza.