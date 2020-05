Siracusa, Consulta civica: "Pedonalizzazione dei quartieri e strisce blu gratis per rilanciare le attività di ristorazione"

Pedonalizzazione dei quartieri e strisce blu gratis per rilanciare le attività di ristorazione a Siracusa.

La proposta arriva dal presidente della Consulta civica, Damiano De Simone.

"Seguendo questa linea - scrive De Simone in una nota - si darebbe la possibilità di sviluppare incassi giornalieri quanto più proporzionati agli esercizi, quindi salvare anche molti dipendenti che, per la maggiore, hanno già perso il proprio posto di lavoro. Inoltre - prosegue De Simone - il parcheggio gratis nelle strisce blu, comprese le aree Molo S. Antonio e Talete, dovrebbe restare in vigore per tutta la stagione, sino al ritorno alla normalità. Una mancanza di introiti, quest’ultima, che sarebbe possibile recuperare - conclude - da una attività capillare di ricognizione degli sprechi come utenze e fitti, o il recupero di somme impegnate per attività non prioritarie".