Cafeo lancia il brand "turismo sicuro" in Sicilia

"Necessarie esperire azioni concrete a sostegno del turismo, un settore che rischia il tracollo”.

A dichiararlo è Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività Produttive, illustrando l’Ordine del Giorno presentato in questi giorni all’Assemblea Regionale Siciliana dove si lancia l’idea di un "turismo sicuro", da considerarsi quasi come un “brand” di qualità legato alla sicurezza nel venire a visitare la Sicilia.

“L’Ordine del Giorno che ho presentato – continua Cafeo – impegna il Governo della Regione a valutare la possibilità di adottare misure di prevenzione quali il tampone obbligatorio per tutti gli operatori del settore turistico e alberghiero, guide e accompagnatori turistici, somministrato ogni settimana, tramite ospedali o laboratori privati riconosciuti e certificati dall’Asp. In questo modo – conclude – sarà garantita sia l’effettiva sicurezza dei turisti sia la percezione mediatica di una Sicilia pressoché 'Covid-free', al punto che le risorse impegnate per l’effettuazione dei tamponi sarebbero facilmente riassorbite dal ritorno economico dato dal rilancio del settore”.