Da domani ripartono in Sicilia ambulatori specialistici e visite

Da domani in Sicilia ripartono tutte le attività sanitarie sospese per l’emergenza Covid.

Riaprono cliniche, ambulatori specialistici pubblici e privati, studi odontoiatrici, consultori, centri di vaccinazione e prevenzione per gli screening oncologici, ma sempre in osservanza delle misure di sicurezza per evitare nuovi contagi. Una circolare con tutte le indicazioni e le procedure da seguire è stata inviata dall'assessorato regionale alla Salute a tutte le strutture interessate.

Potranno ripartire le prestazioni ambulatoriali, visite ed esami, con prescrizione medica contrassegnata con la lettera D (differibile). Si dovrà dare precedenza ai pazienti con malattie croniche o rare. I pazienti potranno accedere nella struttura solo 15 minuti prima dell’appuntamento, indossare sempre la mascherina e dovranno sottoporsi a verifiche. I pazienti fragili dovranno accedere ad ambienti dedicati per evitare contatti con altri malati.