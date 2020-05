Siracusa, scempio alla Marina: bottiglie di vetro e bicchieri di plastica abbandonati sull'asfalto

Bottiglie di birra, bicchieri di plastica, bottigliette d'acqua: tutto lasciato per terra alla Marina che si risveglia così questa mattina dopo il primo sabato sera in cui Ortigia è tornata a riempirsi di giovani.

Uno scempio che lascia senza parole e che fa pensare sull'assenza di senso di rispetto delle regole di coloro che hanno fatto tutto questo.



Per non parlare poi, visto il numero di bottiglie e bicchieri lasciati sull'asfalto o sulle panchine come se fossero cassonetti dell'immondizia, degli assembramenti che si saranno di certo verificati.

La movida è riesplosa e se la frenesia di riconquistata libertà può essere comprensibile (anche se fino ad un certo punto) non è giustificabile né tantomeno accettabile che una città, e soprattutto una delle parti più preziose, venga ridotta in queste condizioni.