Canicattini Bagni, strage di Capaci: deposta corona d'alloro ai piedi della stele

Una cerimonia sobria, nel rispetto delle misure di contenimento sanitario, si è tenuta questa mattina in Piazza Borsellino per commemorare la strage di Capaci in occasione del 28° anniversario.

Una corona d’alloro è stata deposta ai piedi della stele che ricorda i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Presenti, con il sindaco Marilena Miceli e il presidente del Consiglio comunale, Paolo Amenta, gli assessori, i consiglieri di maggioranza e minoranza, il Comandante della Stazione Carabinieri, Sebastiano Pappalardo, e il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Casella.

"Questa giornata - ha detto il sindaco Miceli - rappresenta la memoria e i valori morali e culturali della legalità al quale uomini e donne sono stati fedeli sino all’estremo sacrificio. Come istituzioni abbiamo il dovere di salvaguardare e tramandare questa memoria e di operare guidati da questi principi e valori, che devono appartenere ad ognuno di noi, amministratori e cittadini, rafforzando l’attualità della lotta alla criminalità organizzata e all’illegalità".