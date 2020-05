Siracusa, droga in casa: arrestato 42enne

E' accusato di detenzione illecita di stupefacenti a fini di spaccio. Si tratta di un 42enne siracusano, già noto alle forze dell'ordine.

Nella sua abitazione, durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 6 grammi di cocaina nascosti all’interno di un barattolo in vetro, un bilancino e materiale per il confezionamento. Oltre allo stupefacente, all’uomo sono stati anche sequestrati 2.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.