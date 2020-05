Siracusa, fa razzia in un garage: bloccato e arrestato

Forza la saracinesca di un garage, a Siracusa, e fa razzia di tutto quello che era all'interno: generi alimentari che il proprietario aveva preparato in vista del trasferimento della casa al mare, un lettore dvd, uno stereo con casse, una bicicletta, materiale elettrico e utensili da lavoro.

Proprio mentre stava per allontanarsi, viene notato da una pattuglia dei Carabinieri, in servizio di controllo del territorio, che, insospettiti dall'orario (era di prima mattina) lo hanno fermato per un controllo.

Da qui la scoperta del furto e l'arresto dell'uomo. Si tratta di Sebastiano Violante, 42 anni con precedenti, che sarà sottoposto a rito direttissimo.