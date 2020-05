Siracusa, protesta simbolica dei ristoratori: grembiuli per terra e confronto con il sindaco Francesco Italia

Hanno stilato un documento nel quale esplicitano punto per punto le loro richieste per poter riaprire: sono i ristoratori e i titolari di bar e pizzerie di Siracusa che, con una manifestazione simbolica tenuta in piazza Duomo, hanno inteso attirare l'attenzione sulle tante difficoltà e problemi, che, per molti di loro, rendono più che difficile la riapertura.



Hanno incontrato il sindaco Francesco Italia e l'assessore alle Attività Produttive, Cosimo Burti con richieste precise: si va dal prolungamento della cassa integrazione fino al 31 dicembre prossimo per il personale, alla programmazione turistica per l’estate e l’autunno 2020,la programmazione di spettacoli e concerti al Teatro Greco, la possibilità per l'Inda di utilizzare Teatro Comunale per spettacoli invernali, la programmazione di una campagna di sensibilizzazione sul comportamento da adottare destinata ai clienti, l'istituzione di un tavolo tecnico per avere linee guida chiare, non soggette alibera interpretazione, l'attivazione di una rete di comunicazione tra i sindaci per fare una campagna turistica con la Regione, la possibilità di reinvestire i capitali Tari per il periodo di chiusura delle attività, il montaggio del solarium a Ortigia con un contributo di sponsorizzazione esterna e la maggiorazione del suolo pubblico del 50% fino al 31 dicembre prossimo.