In Sicilia panifici, pasticcerie e tabaccherie potranno aprire la domenica

In Sicilia i panifici, pasticcerie e i mercati del contadino potranno aprire anche di domenica.

Lo chiarisce una nuova circolare firmata dal dirigente generale della protezione civile regionale.

Via libera anche ai tabacchi. I sindaci potranno disporre l'apertura domenicale di qualsiasi tipologia di attività commerciale ad eccezione di outlet e centri commerciali, ma solo in siti turistici o luoghi di culto.

Potranno aprire di domenica anche per scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici. La circolare, inoltre, amplia la possibilità di svolgimento di attività teatrali/culturali all'aperto, in quanto il limite di 200 partecipanti riguarda solo gli spettatori.