In Italia chiuse quasi 11.000 aziende artigiane

In tre mesi,in Italia,hanno chiuso quasi 11 mila aziende artigiane e, senza aiuti, a fine anno potrebbero diventare 100 mila. Lo rileva la Cgia di Mestre. Il dato è in linea con quanto registrato nei tre anni precedenti, ma secondo l'associazione l'effetto economico negativo del coronavirus si farà sentire maggiormente nei prossimi mesi.L'entità della riduzione d'imprese dipenderà dalle misure di sostegno nei prossimi 2-3 mesi,dice la Cgia. Occorrono contributi a fondo perduto e l'azzeramento delle imposte erariali per tutto l'anno.