Siracusa, emendamento per il nuovo ospedale: plauso del sindaco Italia "Si istituisca un tavolo in prefettura"

“Esprimo il mio plauso per l’approvazione dell’emendamento in Parlamento che consentirà di individuare un Commissario straordinario per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Mi auguro che, oltre alla nomina del commissario si possano individuare anche delle procedure che rendano l’iter progettuale e burocratico certo, veloce, trasparente ed efficace".

Così il sindaco Francesco Italia commenta la notizia dell'emendamento che ha come obiettivo qullo di velocizzare l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

"Già a partire dal mio insediamento, tra i primi, ho posto il tema della imprescindibile necessità di costruire un ospedale di secondo livello per le esigenze della nostra città e provincia, al di là della individuazione dell’area. La scelta del governo regionale di pianificare la costruzione di un ospedale ha finalmente riconosciuto un pieno diritto alla salute anche per le nostre comunità al fine di evitare ai nostri cittadini i tristemente noti viaggi della speranza. La costruzione in tempi rapidi del nuovo ospedale di secondo livello - conclude - non può che essere obiettivo condiviso di tutte le forze politiche e delle istituzioni della nostra provincia. Per tale ragione, propongo l’istituzione di un tavolo permanente presso la prefettura che segua da vicino l’iter e ci consenta di informare puntualmente le nostre comunità sullo stato di avanzamento delle attività”.