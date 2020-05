Portopalo, sequestrati 140 chili di pescato privo di tracciabilità

Ricciola, gambero sgusciato, sauri e specie varia per frittura per un totale di 140 chili sono stati sequestrati dalla Capitaneria di porto in un deposito perché privo di tracciabilità.

Il proprietario è stato sanzionato e il pescato, giudicato idoneo al consumo umano dai veterinari dell'Asp, è stato devoluto in beneficenza ad un Istituto caritatevole di Siracusa.