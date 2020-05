Siracusa, pratiche invalidità per pazienti oncologici: deroga alla sospensione

l’Unità operativa di Medicina Legale dell’Asp di Siracusa, autorizzata della Direzione strategica aziendale, ha individuato percorsi rigorosi per l’esame delle pratiche per l’accertamento dell’invalidità civile dei pazienti oncologici.

Queste, a partire da giugno 2020, sarà definito, su istanza del paziente, l'esame dei documenti e certificati medici che il paziente dovrà fare pervenire, unitamente ad un valido documento di identità, preferibilmente alla pec: invalidi.civili@pec.asp.sr.it oppure direttamente in busta chiusa alla Medicina Legale – Ufficio Invalidi Civili – c.da La Pizzuta, 20 Siracusa nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11 previo appuntamento telefonico al numero 0931484954