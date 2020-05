Autostrada Siracusa-Gela, sopralluogo di Musumeci e Falcone

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha visitato questa mattina, insieme all’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, il cantiere sull’autostrada Siracusa-Gela nei pressi di Rosolini, Noto e Ispica.

“Grazie al Consorzio per le Autostrade della Regione Siciliana – dice il governatore siciliano – stiamo andando avanti velocemente in un’opera di straordinaria importanza per la nostra Isola. Contiamo per settembre di inaugurare altri nuovi chilometri di percorso”.

"Tutti pensavano fosse un’opera persa per sempre - commenta Falcone - Abbiamo rianimato i lavori e portato uomini e mezzi in azione".