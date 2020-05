Melilli, gomme tagliate all'auto della deputata regionale Daniela Ternullo

Gomme tagliate all'auto di Daniela Ternullo la deputata regionale che di recente è tornata all'Ars al posto di Giuseppe Gennuso, sospeso a seguito degli effetti della legge Severino.

La deputata mostra e le foto che commenta inequivocabilmente: "Come vedete - scrive - si tratta di atti vandalici ai danni della mia auto. Atti non casuali.

Mi sono interrogata, ma non trovo una risposta plausibile. Però è giusto informarvi, per condividere con voi e condannare questo gesto ignobile. Che esprime, nonostante si tratti in fondo di un danno irrisorio, una mentalità che noi, insieme, dobbiamo denunciare contrastare senza mezzi termini. Ogni santo giorno".