Incidente mortale sulla Siracusa-Gela: il condente dell'autocarro indagato per omicidio colposo

E' indagato per omicidio colposo il conducente dell'autocarro che ieri, sull'autostrada Siracusa-Gela, all'altezza di Avola, si è scontrato con la Daewoo Matiz condotta da Antonella Lembo, 56 anni di Priolo.

La donna, nell'impatto, ha avuto la peggio, perdendo la vita. Entrambi mezzi viaggiavano in direzione sud.

Sul posto i rilievi sono stati svolti dalla Polizia stradale, che ha già inviato gli atti in procura.

L'uomo, un 51enne, originario della provincia di Ragusa, trasportava piantine e stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

Sul conducente sono stati effettuati i prelievi per gli esami tossicologici, che saranno analizzati dall'Ospedale di Avola.