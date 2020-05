Siracusa, Passanisi (Fp Cisl): "Si riprenda il confronto sul contratto delle Funzioni locali"

“Ripresa dei confronti con le delegazioni trattanti per affrontare i contenuti relativi al contratto delle Funzioni locali”.

A sollecitarla è stato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, rivolgendosi ai sindaci, ai segretari generali, ai presidenti della delegazione trattante, agli assessori al personale dei Comuni della provincia ed al commissario del Libero Consorzio.

"Si è riscontrata - ha sottolineato il segretario generale della FP Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi - anche un’ingiustificata sospensione dei confronti da parte della delegazione trattante. Restano da affrontare e discutere temi centrali del contratto nazionale delle Funzioni locali, quali il contratto integrativo, la costituzione e la ripartizione del Fondo, arretrati”.Chiediamo, quindi, una ripresa immediata della delegazione trattante, rispettando chiaramente tutte le misure necessarie per scongiurare il contagio, così come è previsto dalle recenti normative governative. Predisponendo così il rispetto delle distanze di sicurezza, ambienti ampi ed arieggiati e l’utilizzo anche delle modalità di videoconferenza”.