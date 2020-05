Siracusa, blitz antidroga in piazza San Metodio: arrestato 28enne

Controlli antidroga della Squadra Mobile di Siracusa in piazza San Metodio, una dell piazze di spaccio d Siracusa.

In un'abitazione al piano terra sorvegliata da un sistema di telecamere, gli investigatori, coadiuvati da unità cinofile della Questura di Catania, hanno notato uno strano e continuo andirivieni di giovani.

Da qui l'intervento con i due cani "Ultimo" ed "Elvis" che hanno scovato cocaina e tracce di marijuana: la perquisizione è stata estesa anche alla residenza del giovane che è stato controllato, dove è stata trovata altra marijuana, materiale utile al confezionamento dello stupefacente e 3.200 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio. Pertanto è scattato l'arresto a carico del 28enne R.M. con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di marijuana e cocaina.

Complessivamente sono stati sequestrati 13 grammi di cocaina e 14 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione.