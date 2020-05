Noto, controlli misure anti covid: un'azienda agricola sanzionata per 10.000 euro

Controlli dei Carabinieri sul rispetto delle norme anti covid in due aziende agricole di Noto.

I 15 lavoratori sono risultati tutti in possesso di regolare contratto di lavoro: in una delle due aziende, secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, è stata verificata la mancata redazione delle procedure operative dedicate all’attuazione di misure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio del virus: negli ambienti di lavoro mancavano infatti dispenser per disinfettanti, gli ambienti non erano stati sanificati e ai dipendenti, che oltretutto non erano stati tutti sottoposti alla visita medica preventiva, non erano stati distribuiti i dispositivi di protezione individuali.

Da qui deferimento per l’amministratore dell’azienda con prescrizione di sanare le anomalie riscontrate e sanzione di oltre 10.000 euro.