Siracusa, Noto e Portopalo, oltre 2 milioni per la manutenzione straordinaria di alloggi popolari

Oltre 2 milioni di euro (per la precisione 2.418.501,62) per la manutenzione straordinaria di immobili di edilizia economica e popolare nei Comuni di Siracusa, Noto e Portopalo.

Li ha finanziati, su proposta dell'assessore alle infrastrutture Falcone, il Governo Musumeci.

“Saranno così garantite - commenta l'assessore Edy Bandiera - migliori condizioni abitative e strutturali a cittadini e famiglie della provincia aretusa, residenti in questi alloggi in linea con gli adeguati standard di edilizia moderna”.

Saranno interessati dagli interventi 54 abitazioni, suddivise in tre differenti progetti esecutivi: 16 alloggi a Siracusa, in Via Boni, per un importo pari a 794.800 euro; 18 alloggi a Noto, in via Sonnino, per 760.740,75 euro; e 20 alloggi a Portopalo, in via verdi, per 862.960,87 euro.