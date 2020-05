Siracusa, modello Ponte di Genova per realizzare il nuovo ospedale in due anni

"Il nuovo ospedale di Siracusa sarà realizzato entro due anni attraverso l’intervento di un commissario straordinario nominato dal governo nazionale che seguirà procedure snelle e veloci come quelle adottate per la ricostruzione del ponte Genova".

Questo l'intento del'emendamento al Decreto liquidità presentato dalla deputata nazionale Stefania Prestigiacomo, approvato ieri in commissione alla Camera.

“La situazione venutasi a creare a Siracusa con l’epidemia Covid ha messo ulteriormente e drammaticamente in luce le note e antiche carenze dell’Umberto I - spiega Stefania Prestigiacomo - da qui la proposta di agire con lo stesso metodo adottato per il ponte Morandi. Il commissario, il cui incarico sarà a titolo gratuito, sarà nominato dal Presidente del Consiglio d’intesa con il Presidente della Regione e resterà in carica un anno prorogabile solo per un altro anno. Il commissario dovrà condurre in porto la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero da completarsi al massimo entro due anni".