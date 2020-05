Siracusa, raccolta sfalci anche all'Isola e a Ognina. Il calendario

sarà esteso anche nelle contrade marine dell'Isola e di Ognina il servizio per la raccolta degli sfalci con il cassone itinerante.

L'attivazione del servizio da parte dell'assessorato all’Ambiente dopo aver verificato il successo ottenuto nelle altre zone balneari.

Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 14 con un calendario ben definito:

Venerdì 22/05 ARENELLA presso Samoa

Lunedì 25/05 ISOLA traversa Carrozziere

Venerdì 29/05 OGNINA piazzale Gdf

Lunedì 01/06 FANUSA presso Distributore

Venerdì 05/06 FONTANE BIANCHE Via lago di Varese

Lunedì 08/06 PLEMMIRIO Via dell'Opale

Venerdì 12/06 ARENELLA presso Samoa

La raccolta nelle zone marine sarà effettuata dalle 22 alle 4 e che l'esposizione del prodotto deve avvenire dalle 19 alle 22.

“Con l’estensione del servizio – ha detto l’assessore all’Ambiente Andrea Buccheri – vogliamo agevolare quanti a breve si trasferiranno nelle zone balneari e si ritroveranno a dover effettuare lavori di giardinaggio. Vorrei altresì ricordare – ha aggiunto l’assessore Buccheri – che il punto per la distribuzione dei mastelli di via Elorina 148, presso l’ex base Agip, sede anche degli uffici del settore Mobilità e trasporti e della Protezione civile, è attivo dalle 7,30 alle 14”.