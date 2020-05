Siracusa, Prestigiacomo (Fi): "7 nuovi autobus per l'Ast"

Stanno per entrare in servizio a Siracusa 7 nuovi autobus dell’Ast per potenziare il servizio di trasporto pubblico.

A darne notizia è la deputata nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

I sette mezzi, immatricolati lunedì e per i quali si stanno espletando le formalità amministrative e assicurative, hanno una capienza di circa 40 posti a sedere e 100 complessivi. In questa fase di distanziamento sociale verranno usati con capienza ridotta.

Saranno l’assessore Armao Armao, che si era pubblicamente impegnato ad innovare il parco automezzi pubblico della regione, e l’AST a consegnare i bus alla città nei prossimi giorni.

"Si tratta di un segnale importante per Siracusa che ha storiche carenze in materia di trasporto pubblico collettivo - dichiara la Prestigiacomo - e che invece finalmente sembra aver imboccato la strada di un rinnovamento, ammodernamento e potenziamento del parco mezzi, misura essenziale per programmare un moderno ed efficiente sistema di mobilità cittadina".