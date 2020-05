Siracusa, contributo di 31mila euro all'Asp per l'acquisto di Dpi

Contributo dell'Ars alle aziende sanitarie per l’acquisizione di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario.

All’Asp di Siracusa sono stati assegnati 31.069,76 euro determinato in base al piano di distribuzione trasmesso dall’Ordine dei medici della provincia di Palermo secondo la consistenza del personale sanitario destinatario di dispositivi di protezione comunicata da ciascuna Azienda sanitaria.

Ringraziamenti espressi dalla direzione strategica aziendale dell’Asp di Siracusa: il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra assieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino assicurano che si procederà senza indugio all’acquisizione dei DPI ritenuti necessari