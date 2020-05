Siracusa, arriva "Rita" assistente virtuale sul decreto #IoRestoaCasa

Si chiama “Rita” ed è l’assistente virtuale che risponde alle domande dei cittadini sul decreto #IoRestoaCasa.

E’ disponibile on line sul sito istituzionale al link https://www.comune.siracusa.it ‘Rita’. Per il periodo dell’emergenza, Ready Go One, azienda del Gruppo Readytec e Go2tec a bordo dell’iniziativa creata da QuestIT Srl (società senese esperta nella produzione di sistemi di Intelligenza artificiale in collaborazione con Exprivia SpA pa), hanno proposto ai Comuni, in formula gratuita per 90 giorni, un sistema di intelligenza artificiale che interagisce vocalmente con gli utenti in tempo reale. In questo modo i cittadini potranno porre domande sulle ultime disposizioni emanate dal Governo per contrastare l’avanzamento del Covid 19, conoscere le attività consentite e quelle vietate, le prescrizioni sugli spostamenti e le autodichiarazioni, ed ogni altra questione trattata nel decreto: per ognuna di esse “Rita” avrà la risposta esatta.

“Con il servizio di assistenza virtuale ‘Rita’ vogliamo dare la possibilità ai cittadini di essere più informati e sempre aggiornati, in un momento difficile come questo, attraverso un sistema intelligente, disponibile per tutti 24 ore su 24 e accessibile da ogni dispositivo e da qualsiasi luogo”: dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore ai Servizi Informatici ed Innovazione Tecnologica Giusy Genovesi.

Il chatbox per il Comune di Siracusa, “Rita” è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è fruibile da computer, tablet, smartphone e altro device connesso ad internet.