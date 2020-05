Siracusa, Comitato per l'ordine e la sicurezza: sul tavolo la prevenzione dei reati e la Fase 2

Si è riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Siracusa presieduto dal prefetto Giusi Scaduto.

Sono intervenuti il sindaco del capoluogo, Francesco Italia, il Questore, Gabriella Ioppolo, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Tamborrino, e della Finanza, Col. Luca De Simone.

Nel corso dell’incontro, si è proceduto all’analisi dei risultati positivi sinora conseguiti sul controllo delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, un modulo in costante aggiornamento in funzione delle disposizioni governative, specie ora che a molte delle attività economiche, prima sospese, è stata consentita la riapertura.

E' stato deciso n'intensificazione dei servizi di controllo del territorio dopo il rinvenimento di due bombe carta nella zona alta della città, in attesa che le indagini ne individuino gli autori.

"Ciò - si legge nella nota della Prefettura - nella convinta consapevolezza che lo straordinario impegno della magistratura, sotto il profilo della repressione, debba essere sostenuto con una sempre più efficace ed allargata azione di prevenzione delle possibili tensioni sociali e dei tentativi della criminalità organizzata non solo mafiosa di infiltrarsi nei gangli vitali del sistema economico locale, duramente provato dall’emergenza sanitaria ma che ha tutte le potenzialità per recuperare ed agganciare nuove opportunità di sviluppo".

In conclusione, il sindaco Italia, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di coordinamento e gestione delle attività di controllo da parte di tutte le Forze dell’ordine, in un momento così delicato della vita della città.