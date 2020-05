Siracusa, deteneva in casa polvere esplodente: potrebbe trattarsi della stessa utilizzata per i 2 ordigni artigianali rinvenuti in città

Nella giornata scorsa, i Carabinieri della Sezione Operativa e della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, nel corso di specifici servizi preventivi svolti sul territorio della città, hanno denunciato B.C., siracusano, classe 1984, in quanto trovato in possesso di materiale esplodente e diversi grammi di sostanza stupefacente.

Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sono stati ritrovati circa 800 grammi di polvere pirica, detenuti illegalmente, senza la prescritta licenza e senza alcun giustificato motivo e, nascosti all’interno di un armadio, circa 6 grammi di cocaina e 5 gr. di marijuana. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e detenzione illecita di materiale esplodente.

Sono in corso approfondimenti per verificare se la polvere pirica detenuta sia associabile agli ultimi eventi delittuosi in cui è stato utilizzato esplosivo verificatisi in città.