Fase 2, al via il 6 giugno la stagione balneare in Sicilia; bar e ristoranti dei lidi aperti dal 22 maggio

La stagione balneare in Sicilia si aprirà ufficialmente il 6 giugno ma i lidi saranno aperti da subito per le attività collaterali. Bar e ristoranti dei lidi, infatti, potranno aprire già dal 22 maggio.

La decisione è arrivata ieri pomeriggio al termine di un vertice in videoconferenza tra l’assessore al Territorio Salvatore Cordaro, il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Giuseppe Battaglia, il presidente della IV Commissione Giusi Savarino e i responsabili delle associazioni datoriali dei balneari.

Sempre ieri, è stato firmato il decreto attuativo con cui anche in Sicilia sarà possibile il mantenimento delle concessioni demaniali fino al 2033 nel massimo della semplificazione burocratica. La procedura per ottenere la concessione avverrà telematicamente e attraverso l’autocertificazione.

Smplificati anche i parametri fissati in prima battuta dall'Inail per la riapertura de lidi.