Divieto di assembramenti, circolare del capo della Polizia Gabrielli ai Questori

Massimo impegno per assicurare "il rispetto del divieto di assembramenti e di aggregazioni di persone e l'osservanza delle misure di distanziamento sociale". Così il capo Polizia, Gabrielli, in una circolare inviata ai questori di tutta Italia.

Saranno poi i tavoli tecnici delle singole questure, viene specificato, a "individuare e impartire" le disposizioni necessarie al personale per l'intensificazione dei controlli nella fase 2.