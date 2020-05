Siracusa, protocollo sulla sicurezza dell'Associazione Turismo per tutti

L’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti” e SKAL International Palermo, hanno redatto, grazie alla collaborazione del proprio staff scientifico, un documento per individuare i passaggi essenziali per garantire, all’interno delle aziende, misure efficaci di prevenzione della diffusione del virus.

Ciò allo scopo di tutelare la salute degli ospiti, anche con esigenze specifiche, e dei collaboratori.

Nel documento sono state analizzate le diverse fasi dei processi di produzione ed erogazione del servizio, individuando gli eventuali punti critici e suggerendo le conseguenti misure da adottare.

Il documento sarà soggetto a revisione in caso di aggiornamento delle disposizioni, di evoluzioni della situazione epidemiologica e sulla base delle esperienze che saranno maturate.