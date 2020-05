Canicattini Bagni, riparte il 22 maggio il mercato settimanale

Riapertura, da venerdì 22 Maggio, del mercato settimanale a Canicattini Bagni con ingressi presidiati per l’accesso contingentato e percorsi a senso unico.

Il sindaco, Marilena Miceli ha firmato l'ordinanza nella quale sono riportate le misure e le cautele da osservare da parte degli operatori commerciali e dei clienti.

Bisognerà garantire ampia disponibilità e accessibilità in ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare, accanto ai sistemi di pagamento;

uso dei guanti "usa e getta" particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, dove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro; informazione per garantire il distanziamento dei clienti con cartelli posizionati all’accesso dei mercati; pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; in caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; in caso di vendita di beni usati, igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

La violazione di queste regole comporta sanzioni previste dalla legge vigente.