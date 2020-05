Siracusa, bar e ristoranti: esenzione Cosap fino al 31 ottobre e semplificazione per l'ampliamento dei dehors

Esenzione del tributo Cosap fino al 31 ottobre, permesso a incrementare fino al 50% l'occupazione del suolo pubblico con semplificazione amministrativa per l’ampliamento dei dehors di bar e ristoranti.

Questo il contenuto di una delibera adottata oggi dalla giunta omunale.

“Un segnale importante- dichiarano il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alle Attività produttive, Cosimo Burti- a favore di questa fascia imprenditoriale molto presente in una città che ha puntato sul turismo come fattore trainante della sua economia. La Cosap, che l’Amministrazione aveva già cancellato per i mesi del lockdown, non si pagherà fino a tutto ottobre non solo sull’area autorizzata in precedenza ma nemmeno su questa nuova porzione di suolo pubblico. Di concerto con gli uffici abbiamo studiato una procedura semplificata. Non occorrerà nessuna autorizzazione - aggiungono Sindaco ed Assessore- ma una semplice comunicazione inviata via Pec che passerà poi al vaglio di un apposito nucleo intersettoriale per la verifica della corrispondenza tra il dichiarato ed il realizzato, e per la fattibilità dell’intervento”. L’indirizzo a cui inviare la comunicazione è attivitaproduttive@comune.siracusa.legalmail.it; un nucleo formato da funzionari dei settori Edilizia e Pianificazione, Attività produttive e Mercati, Mobilità e Trasporti provvederà ad un successivo controllo formale.