Siracusa, mobilità sostenibile: Ficara: "Il Comune faccia la sua parte"

"Il periodo di lockdown ha stimolato discussioni e creato crescente consenso attorno a una nuova idea di mobilità, quella che vede le bici e piccoli

mezzi elettrici come utile alternativa all’automobile anche a Siracusa". Un cambiamento che viene sollecitato dal deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara.

“Ci sono tutte le condizioni - afferma - per immaginare una efficace pedonalizzazione di Ortigia, riservata a mezzi elettrici privati o di servizio e pubblici per i collegamenti. Ma anche gli spostamenti a nord del capoluogo, verso la zona industriale - aggiunge - devono vedere il pieno rispetto di queste norme, incentivate dal governo".