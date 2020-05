Siracusa, prosegue il diserbo sulle strade provinciali

Prosegue l'attività di diserbo sulle strade provinciali. Le squadre di Siracusa Risorse, in questi giorni, hanno liberato da erbacce incolte le provinciali 108 (Gioi Zupparda), la 59 (Avola Fiumara Calabernardo Noto Pizzuta con diramazione Asinaro), la 39 e la S.R. 9 (per la festa della Madonna del Bosco).

Interventi di diserbo anche all'interno dell'istituto Mattei di Avola e in via Necropoli.