Siracusa, fiera del mercoledì: possibile ripartenza la prossima settimana per la vendita di beni non alimentari

Proposte sul tavolo e sopralluoghi effettuati: manca solo il confronto con le associazioni di categoria degli operatori mercatali per trovare l'accordo su come far ripartire il mercato del mercoledì a Siracusa anche per le categorie non alimentari.

Lo ha reso noto ieri sera l'assessore alle Attività produttive, Cosimo Burti durante la diretta "Speciali Coronavirus" in onda su Siracusapost.it e Medical Excellence Tv

E l'incontro si terrà domani e vedrà l'assessore Burti rappresentare le possibili soluzioni, pensate insieme agli uffici preposti: le soluzioni per la ripartenza vanno nella direzione della rimodulazione degli spazi e del principio dell'alternanza. Il tutto sempre nel rispetto delle norme anti covid; per la vigilanza, visto l'elevato numero di operatori (368) e la grande utenza, è stata chiesta la collaborazione delle associazioni nazionali dei Carabinieri e della Polizia di Stato per attuare, insieme alla Polizia municipale, una ronda sistemica per evitare assembramenti e per verificare il corretto utilizzo del dispositivi di protezione individuale. Presumibilmente il mercato dovrebbe ripartire con tutte le categorie merceologiche, e non solo con quelle alimentari come avviane adesso, già a partire da mercoledì prossimo.

Intanto ripartono le aree dedicate alla vendita di beni non alimentari del mercato rionale in via De Benedictis, in via Giarre e quello settimanale di Belvedere. Rimane sospesa l'attività domenicale in Piazza Santa Lucia perché vietata dall’ordinanza regionale.