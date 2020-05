Siracusa, appalto Ati: proroga di 3 mesi ma con taglio monte ore: proposta al Comune cabina di regia per la nuova gara. VIDEO

Servizio navette sospeso e proroga di 3 mesi con riduzione da 492 a 289 ore settimanali per i lavoratori dell'Ati impegnati nei servizi di supporto all'amministrazione comunale, vale a dire ufficio tributi, protezione civile, ufficio tassa d soggiorno, portierato.

Questo l'esito dell'incontro che i sindacati hanno tenuto a parte dalle 13,30 circa con i vertici del Comune. Un incontro che si è concluso a metà pomeriggio. L'amministrazione comunale, però, ha accolto di ragionare su alcune proposte avanzate dai segretari di Filcams Cgil e Uiltucs, rispettivamente Alessandro Vasquez e Anna Floridia. La prima riguarda la previsione di una clausola sociale per gli autisti delle navette elettriche nel momento in cui ci sarà una nuova gara per l'appalto del servizio; la seconda l'azzeramento dei tagli sui servizi a supporto dell'amministrazione da quando riapriranno gli uffici comunali; la terza riguarda la costituzione di una cabina di regia per discutere della nuova gara d'appalto per la quale è intento dell'amministrazione comunale discernere i vari servizi (tributi-portierato-navette).

Già fissato l'appuntamento per il nuovo incontro: le parti torneranno vedersi mercoledì 27 maggio all'Urban Center.