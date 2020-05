Siracusa, anziano di lancia dalla finestra di una casa di cura: ferite lievi

Si è buttato già da una finestra del primo piano della casa di cura in cui si trovava ricoverato, ma per fortuna ha riportato solo ferite che non mettono in pericolo la sua vita. Si tratta di un anziano di 90 anni.

E accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Siracusa, a Villa Mauritius.

Sul posto è intervenuta la Polizia, per accertare la dinamica dell'accaduto. Pare che non fosse la prima volta che l'anziano manifestava l'intenzione di farla finita.