Scuole paritarie, Cafeo (Iv): "Contributo adeguato per evitarne la chiusura"

"Il mondo delle scuole pubbliche paritarie che accolgono ad oggi circa 900 mila studenti in Italia sembra essere svanito dal dibattito pubblico".

Questo quanto sostiene Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Oggi, alla luce dei contributi previsti, il 30% delle scuole paritarie è a rischio chiusura – spiega Cafeo - 300mila sono gli allievi che busseranno alla scuola statale che già oggi rischia il collasso e ben 2.4 miliardi di euro costerà in tasse questo disastro del non riconoscimento della co-essenzialità della scuola pubblica paritaria rispetto alla pubblica statale, un costo evidentemente insostenibile.

Grazie all’iniziativa del gruppo di Italia Viva all’Ars - aggiunge Cafeo - con il supporto anche di Italia Viva Nazionale, nell’ultima finanziaria regionale abbiamo approvato 4 milioni per compensazione della riduzione delle rette alle famiglie nelle scuole paritarie, 35 milioni per l’acquisto di strumenti per la didattica a distanza, 25 milioni per l’adeguamento dei locali e l’acquisto dei DPI. Ma la copertura di questi fondi – conclude Giovanni Cafeo – prevista dal Governo regionale con i fondi POC da concordare con il Governo nazionale, ne mettono in dubbio l’effettiva applicazione".

Da qui l’adesione simbolica allo sciopero del settore annunciato per il 18 e il 19 maggio.