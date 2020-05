Priolo, salvato esemplare di anatra muta: consegnata alla Riserva Ciane Saline

Un esemplare di anatra muta salvata questa mattina dalla Polizia municipale e dai volontari Oipa di Priolo. L’animale era stato segnalato ieri sera nella zona di San Focà ma le ricerche degli agenti avevano dato esito negativo. Questa mattina l’anatra muta è stata avvistata nella zona di via Pentapoli. Sul posto si sono recati i vigili urbani e i volontari che hanno rintracciato l'animale vicino piazza Di Mauro, consegnandola successivamente al Direttore della Riserva Saline, Fabio Cilea. Questa specie, molto diffusa in Sud America e con una spiccata indole per il volo, potrebbe essere arrivata a Priolo da un’altra riserva.