Siracusa, il Meet up: "Si attivino i Puc per servizi nelle spiagge libere"

Il Meetup Siracusa torna a sollecitare l'amministrazione comunale di Siracusa sull'avvio dei Puc, i progetti di utilità collettiva nei quali impiegare i percettori del reddito di cittadinanza.

“Ci sembra opportuno intervenire - si legge nella nota del Meet up - visto che la stagione estiva è ormai alle porte, per cui sarebbe utile impiegare anche i percettori del reddito di cittadinanza nelle spiagge libere per garantire la distanza sociale ed evitare assembramenti secondo i protocolli di sicurezza. Sarebbe anche opportuno - aggiunge - predisporre un servizio a tutela dei bagnanti, istituendo la figura del bagnino comunale procedendo preliminarmente alla formazione dovuta e ovviamente dopo aver consultato se le professionalità richieste siano già disponibili sin da subito all’interno delle liste dei centri per l’impiego”.