Canicattini Bagni, Giornata della legalità: corona d'alloro davanti la stele di piazza Borsellino

L’amministrazione e il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, Sabato 23 Maggio, alle 10:30, in occasione della Giornata della Legalità, nel rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio del Covid-19, deporranno una corona d’alloro davanti alla stele di Piazza Borsellino intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per ricordare il 28° Anniversario della strage mafiosa di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifano, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.