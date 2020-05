Siracusa, oltre 400mila euro in arrivo per 5 Comuni della provincia

Quattrocentomila euro destinati a 5 Comuni della provincia di Siracusa in ossequio del Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 approvato su ordine del giorno a firma di Vincenzo Vinciullo.

307.950,68 euro per le Latomie dei Cappuccini a Siracusa; 40.610,00 euro per il turismo culturale negli Iblei a Palazzolo Acreide; 26.747,00 euro per la valorizzazione del centro storico e chiese a Floridia; 9.760,00 euro per l’installazione di totem interattivo presso il Comune di Buscemi; 50.060,00 euro per riposizionamento competitivo destinazione turistica nel Comune di Avola.