Siracusa, pulizia banchine e terreni: Buonomo e Ricupero "Si utilizzi il fondo di riserva del sindaco"

Provvedimenti urgenti di pulizia di diverse zone di Siracusa al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario.

Questa, in sintesi, la richiesta che gli ex consiglieri comunale di Siracusa di Italia Viva, Michele Buonomo e Simone Ricupero, hanno indirizzato al Settore Ambiente del Comune di Siracusa.

"Abbiamo voluto sollecitare – dichiarano i due esponenti di Italia Viva – la necessità di effettuare importanti interventi in tante aree. Pensiamo ai terreni che insistono sulla zona di Villaggio Miano tra le palazzine e l'area appartenente all'Aeronautica Militare ad esempio, senza dimenticare quei terreni privati per i quali occorre come ogni anno che gli stessi proprietari procedano alla pulizia. Tutto ciò – spiegano – onde evitare rischi di incendi e la proliferazione di topi e animali d'ogni genere".

L’idea proposta da Buonomo e Ricupero per recuperare risorse utili a questi interventi è quella di attingere dal fondo di riserva del sindaco quanto meno per affrontare le emergenze.