Noto, furto aggravato in abitazione: denunciati in due

Due giovani di 23 anni, entrambi di Noto, denunciati dalla Polizia per furto aggravato in abitazione.

Ad aprile dell’anno scorso è stato portato a segno un furto in un’abitazione del quartiere Agliastrello.

Durante i primi accertamenti gli agenti hanno individuato tracce ematiche lasciate dai ladri durante l’intrusione all’interno dell’appartamento e, successivamente, con l’ausilio di alcune telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificare gli autori, uno dei quali già in carcere per altri reati.

A entrambi è stato notificato l’avviso di conclusione di indagini preliminari.