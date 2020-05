Siracusa, in casa cocaina, marijuana e hashish per 350 grammi: arrestato

Sorpreso a spacciare dai domiciliari dove si trovava ristretto a seguito dell'operazione Aretusa, è stato arrestato.

Si tratta di Gianfranco Bottaro, nella cui abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto cocaina, marijuana ed hashish per complessivi 350 grammi, e 180 grammi di “mannite”, sostanza comunemente utilizzata per il “taglio” dello stupefacente per la vendita al dettaglio. Lo stupefacente è stato scovato dal cane “Auro”, unità cinofila “effettivo” al Nucleo Carabinieri di Nicolosi.

Durante la perquisizione sono state rinvenute anche numerose buste di colore giallo e verde dello stesso tipo di quello utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e due bilancini di precisione.

Bottaro, pertanto, è stato ristretto nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.

Indagini sono in corso per stabilire la provenienza della droga.