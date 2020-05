Siracusa, verso il rinvio al 2021 per gli spettacoli classici: oggi il Cda dell'Inda vara il programma alternativo

Gli spettacoli classici di Siracusa saranno rinviati. La rappresentazione di “Baccanti”, “Ifigenia in Tauride” e “Le nuvole”, sarà spostate al 2021 per le difficoltà di adattamento alle nuove disposizioni anti Covid.

La notizia viene anticipata da Repubblica Palermo. Il cda della Fondazione Inda pertanto approverà nella giornata di oggi il programma alternativo più semplice, da realizzare tra agosto e settembre, per 500-1000 spettatori. L'ipotesi sarebbe quella di usare il teatro come quinta nobile.

Le nuove norme anti covid, che prevedono code, distanziamento, uso di mascherine, avrebbero indotto questa decisione, facendo abbandonare l'idea iniziale di portare in scena la stagione a metà agosto per un numero massimo di mille spettatori, cifra poi condivisa dal governo Conte che ha dato il via libera ai teatri a partire dal 15 giugno.