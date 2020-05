Coronavirus, a Siracusa e provincia 33 positivi attuali: scende il numero dei ricoverati

Stazionaria rispetto a ieri la situazione dei contagi da coronavirus in provincia di Siracusa: si è passati dai 32 di ieri ai 33 di oggi con un ricoverato in meno, 185 guariti e 28 decessi.

Questi i casi di Coronavirus riscontrati nelle altre province dell’Isola, aggiornati alle 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale: Agrigento, 44 (0 ricoverati, 96 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 634 (45, 331, 96); Enna, 67 (7, 325, 29); Messina, 299 (44, 205, 56); Palermo, 366 (36, 163, 34); Ragusa, 29 (4, 58, 7); Trapani, 17 (0, 117, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.