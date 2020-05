Siracusa, insediamento del nuovo Capo di Gabinetto e dei dirigenti di 3 commissariati

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Ferdinando Buceti si è insediato questa mattina come Capo di Gabinetto della Questura di Siracusa.

Vanta una lunga carriera nella Polizia di Stato, avendo fornito a far data dal 1989, un importante contributo alla DIA di Palermo, di Caltanissetta e di Catania, intercalando una breve esperienza alla Regione Siciliana, come Capo di gabinetto Vicario all’assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità. In quella occasione ebbe anche il compito di occuparsi di vicende siracusane nella qualità di Commissario dell’Ato Idrico.

Infine, ha ricoperto l’incarico di Capo di gabinetto della Questura di Catania e, per ultimo, quello di Dirigente della Divisione Anticrimine, fornendo un forte impulso all’acquisizione dei patrimoni illecitamente acquisiti.

Il Commissario della Polizia di Stato Sergio Leo, di 30 anni, dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, è stato assegnato alla direzione del Commissariato di Priolo Gargallo.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Mario Venuto, di 36 anni, dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, ha prestato servizio presso il Reparto Mobile di Reggio Calabria prima di essere chiamato a dirigere il Commissariato di Avola.

Infine, il Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Naccarato Marco, di 29 anni, dopo aver frequentato il corso di formazione alla Scuola Superiore di Polizia, ha prestato servizio presso l’Ufficio Volanti di Genova prima di essere chiamato a dirigere il Commissariato di Pachino.