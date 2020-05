Siracusa, moria di pesci al Porto piccolo: gettati da un venditore abusivo

Svelato il mistero della presenza di pesci morti, a pelo d’acqua, all’interno del Porto Piccolo, segnalata ieri alla Capitaneria di Porto di Siracusa e alla Polizia Municipale.

Gli accertamenti avviati nell'immediato hanno consentito di escludere l'ipotesi di un’eventuale presenza di inquinamento. La presenza dei numerosi pesci sarebbe stata causata dal gesto di un venditore abusivo che, alla vista degli agenti in attività di pattugliamento, si è disfatto del prodotto che aveva posto in vendita, gettandolo nello specchio acqueo della Darsena.

Sono in corso le attività per lo smaltimento del prodotto oltre che per l’esatto accertamento dei fatti.